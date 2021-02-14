Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tadilat yapan işçi yıkılan duvarın altında can verdi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Gaziantep'te bir evde tadilat yaparken yıkılan duvarın altında kalan işçi, hayatını kaybetti.
Merkez Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Bademli Sokak'ta iki katlı bir evde tadilat yapan 34 yaşındaki Suriyeli Ziyed Ağcı, duvarın yıkılmasıyla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ağcı, kurtarılamadı.
Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı evde inceleme yaptı.
Etiketler: İş Kazaları
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