İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün gizli yapılanmasında yer alanların ve hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün firari "gizli sorumlusu" olduğu öne sürülen H.F.'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evde yapılan aramada terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen çok miktarda paraya ve dijital materyale el konuldu.