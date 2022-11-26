Kemalöz Mahallesi Üçüncü Yöre Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Zeliha Boz henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Boz'un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.