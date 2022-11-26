Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Uşak'ta ikinci kattaki evinin balkonundan düşen 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kemalöz Mahallesi Üçüncü Yöre Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Zeliha Boz henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Boz'un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Uşak
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