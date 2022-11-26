Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyumcudan 8 milyon liralık altın ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir kuyumcudan 8 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demokrasi Parkı yakınlarındaki bir kuyumcudan iki çanta içerisindeki altın ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarını aldı.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kilitli kapıyı açıp kuyumcu girerek, tezgahın arkasında duran 2 çantayı alıp hızla uzaklaştığı görülen şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede çaldığı altın ve ziynet eşyası ile birlikte yakaladı.
Altın ve ziynet eşyası sahibine teslim edilirken, gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada Nusaybin Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Takyeddin Aktaş, şüpheliyi yakalayan polislere teşekkür etti.
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