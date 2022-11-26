İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demokrasi Parkı yakınlarındaki bir kuyumcudan iki çanta içerisindeki altın ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarını aldı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kilitli kapıyı açıp kuyumcu girerek, tezgahın arkasında duran 2 çantayı alıp hızla uzaklaştığı görülen şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede çaldığı altın ve ziynet eşyası ile birlikte yakaladı.

Altın ve ziynet eşyası sahibine teslim edilirken, gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada Nusaybin Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Takyeddin Aktaş, şüpheliyi yakalayan polislere teşekkür etti.