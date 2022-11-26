Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Soğuksu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahla yaralanan H.K. ve A.A. ile 2 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.K. ve A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri çalışma başlattı.
Etiketler: Samsun
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