Soğuksu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla yaralanan H.K. ve A.A. ile 2 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.K. ve A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri çalışma başlattı.