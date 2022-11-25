İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kullanıcılara sunulan resmi uygulama, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) 4 milyonun üzerinde vatandaş cep telefonlarına yükledi.

Kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek adına ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de KADES tanıtım faaliyetleri, valilik koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülüyor.

43 ilin geçiş güzergahındaki trafik kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri tarafından KADES uygulaması, otobüslerde ve hususi araçlarda yolculuk eden kadınların cep telefonlarına yükleniyor.

KADES ile ilgili içeriklerin yer aldığı broşürlerin de dağıtımı yapılıyor.

Uygulama sayesinde kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçilebilmesi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Kırıkkale Valiliği tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete 'Dur' Diyelim" etkinliğinde de KADES'in öneminden bahsedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından önemli elektronik sistemlerin geliştirildiğini ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, KADES uygulamasıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Uygulama sayesinde emniyet veya jandarma ekiplerinin en kısa zamanda olay yerine ulaştığını anlatan Vali Tekbıyıkoğlu, şunları söyledi:

"KADES şöyle bir şey; biz eşimizden emin olabiliriz, biz kardeşimizden, annemizden, babamızdan, komşumuzdan emin olabiliriz. Bizim başımıza belki hiç gelmeyebilir. Otobüste de dolmuşta da bir şey yaşamayabiliriz. Ama bir olaya şahit olabiliriz. Bir başkasının hayatını kurtarabiliriz. Çok önemli bir uygulama. Bir yüklemeyle iki defa üst üste bastığınız zaman en yakın emniyet veya jandarma birimi, birkaç dakika içerisinde size ulaşıp anında müdahale eder. Bir canın kaybının önüne geçebilirsiniz."