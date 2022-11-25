30 yıl kadar pratisylen hekimlik yaptıktan sonra, emeklilik hayatında kitaplarla geçirdiği vakti iş alanına taşıyan Açıkalın, ` Evimde bin 500 kitap vardı. Bu kitapları ne yapacağımı düşünürken aklıma bu sahaflık işi geldi.

Elimdeki değerli olan 200 kitabı ayırdıktan sonra, bin 300 kitapla sahaflık yapmaya başladım. Sahaflık, eski kitapların ikinci baharı. Geri dönüştürülmesi, yeniden kullanıma kazandırılması.

Kitapların içindeki bilgiler güncellendiğini yitirse bile döneminde yazılan eserlerin en azından yazar açısından bakış açısına bakma noktasında, kitapları geleceğe taşıma için önemli bir vazife. Bu işe kitapların ömrünü uzatma olarak görüyorum.

Ticari kazancı çok olmayan bir iş. Kitaplarla bir arada olmak beni mutlu ediyor. Onları izlemek bana keyif veriyor ”dedi.