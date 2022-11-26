Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki otomobil ile M.P. yönetimindeki otomobil Önsen Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan E.P. ve M.A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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