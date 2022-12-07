Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı 3'üncü çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin son verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin 3'üncü çeyreğinde 2'nci çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin 3'üncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,3 yükseldi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,5 artış gösterdi.

Eurostat'ın önceki tahmininde Euro Bölgesi'nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 2,1 büyüdüğü öngörülmüştü.

Son verilerle 3'üncü çeyrek büyüme oranları yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

GSYH, 3'üncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İtalya'da yüzde 0,5, Almanya'da yüzde 0,4, Fransa ve İspanya'da yüzde 0,2 arttı.

Büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 1,3, Fransa'da yüzde 1, İtalya'da yüzde 2,6 ve İspanya'da yüzde 3,8 oldu.

Öte yandan, AB'de istihdam 2022'nin 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 1,5 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 arttı.