Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sivas'ta otomobil, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
S.E. yönetimindeki otomobil, Altuntabak Mahallesi Çiçekli Kavşağı'nda R.Ö. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki kamyonete çarptı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan S.E. itfaiye ekiplerince kurtarılarak Numune Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
Sıradaki Haber
EYT şartları nelerdir, yaş sınırı kaç? EYT'de son durum...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz