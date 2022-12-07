Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çilingire kapıyı açtırıp halasının dairesinden 20 bin lira aldı
[Fotograf: DHA]
Kağıthane'de halasının evine çilingir yardımı ile giren 20 yaşındaki S.S.C., 20 bin lira çalarak kaçtı.
Talatpaşa Mahallesi'nde 61 yaşındaki T.C. isimli kadın işlerini halletmek için evinden dışarı çıktı. T.C'nin yeğeni S.S.C. (20) halasının evden ayrıldığını görünce, çilingir çağırarak kapıyı açtırdı.
Eve giren S.S.C., halasının 20 bin lirasını alarak kaçtı. Bir süre sonra eve gelen ve paralarının yerinde olmadığını fark eden T.C, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Görüntüleri izleyen T.C., eve giren kişinin yeğeni olduğunu anladı.Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadını apartmana yakın bir noktada yakaladı.
Emniyetteki sorgusunda hırsızlık suçunu işlediğini itiraf eden S.S.C. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
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