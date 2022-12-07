İstiklal Alanı'nda yürürken yerde 2 bin 700 lira bulan 53 yaşındaki F.M, parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Adem Tepe'ye ait olduğu tespit edilen para, sahibine teslim edildi.

Adem Tepe, parayı bulup kendisine ulaştırılmasını sağlayan kadına teşekkür etti:

"Allah razı olsun, kendisi helal ekmek yemiş. Bankadan parayı aldım ve çıktım. Okula gelmiştim. 100 lira banknotlar olarak 2 bin 700 lirayı cebime koymuştum. Sonra paranın cebimde olmadığını fark ettim. Önce polis karakoluna bilgi verdim, sonra da belediye hoparlöründen ilan verdim. Bir gün sonra polis arkadaşlar paranın bulunduğunu söylediler."