Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 11 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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