Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Öte yandan aynı bölgede iki tır çarpıştı. Bir minibüs ise yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazalar nedeniyle Eskişehir-Bursa kara yolu, bir süre ulaşıma kapandı.