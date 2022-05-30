Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de sağanak sonrası kazalar yaşandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
Öte yandan aynı bölgede iki tır çarpıştı. Bir minibüs ise yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazalar nedeniyle Eskişehir-Bursa kara yolu, bir süre ulaşıma kapandı.
Etiketler: Eskişehir Trafik Trafik Kazası Sağanak
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