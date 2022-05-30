Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısı: 2 Rus paralı asker öldü
[Grafik: TRT Haber]
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pende bölgesinde isyancıların pusuya düşürdüğü 2 Rus paralı asker öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pende bölgesinin Bossemptele şehrine bağlı Djouwe köyünde Değişim için Vatanseverler (CPC) isyancı grubu, Wagner grubuna bağlı Rus paralı askerlere pusu kurdu.
Pusuda 2 Rus paralı asker hayatını kaybetti.
Etiketler: Afrika
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