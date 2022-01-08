Putin'in labirenti içinde karanlık bir grup olan Wagner, ilk olarak sahneye Ukrayna ve Kırım’da çıktı.

Rusya'nın paralı askerleri olduğu iddia edilen Wagner grubunun geleceği ise merak ediliyor.

Wagner Grubu'nun savaş hatlarındaki hakimiyeti ve ilerleyişini Emekli Tuğgeneral Özgür Tör'le Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda anlattı.

"Madagaskar'da,Sudan’da, Libya’da, Suriye'de Wagner Grubu'nu görüyoruz"

Sıradan bir özel şirket olmayan Wagner Grubu, yetişmiş elemanları ile savaşa etki edebilen ve dengeleri değiştirebilen bir aktör olarak da biliniyor. Tüm üyeleri de eski askerlerden oluşuyor.

Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, "Madagaskar'da, Sudan’da, Libya’da, Suriye’de zaten Wagner Grubu'nu görüyoruz. Bakın Libya’da görüyoruzu biraz daha şöyle açmak isterim Libya’da iki tane hava üssünde görüyoruz. Günümüz konseptinde Soğuk Savaş'ta da bu tip benzer olaylar görüyorduk" dedi.

"Hukuku hiçe sayıyorlar ve çatışma alanları artıyor"

Wagner Grubu'nun pek çok ülkede uluslararası hukuku hiçe sayması ve her geçen gün yayılma hızlarının da artmasına ilişkin Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzdeki süreçte çatışma alanları daha da fazla artma ihtimali gösteriyor. Özellikle Türkistan coğrafyasında Orta Asya dedikleri ama gerçeği Türkistan coğrafyasında Çin'i kuşatacak siyasetin ortaya konulduğu bölgelerde ve Afrika gibi yerel yer altı kaynaklarının sömürülmesi ve limanlarının kiralanması ile ilgili hususlarda çatışma alanları giderek artacaktır."

Avrupa Birliği (AB) de Rus paralı askerler olarak bilinen Wagner Grubu'nu hedef alan yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Grubun AB için de bir tehdit arz ettiği vurgulanırken, 4 ana başlıkta yaptırım rejimi uygulanacak.

Yusuf Alabarda yaptırımlara ilişkin, "Yaptırımlar elbette bu vahşi organizasyonların bu coğrafyalarda kan akıttığı hususiyeti açısından önemli. Peki ya Blackwater'ın Bağdat’ta, Ortadoğu’da, Kabil’de akıttığı kanların ya da Hellburton'un, Dinekorp'un Yugoslavya’da Bosna Hersek’te Müslümanlara yönelik olarak gerçekleştirildiği tecavüzler dahil olmak üzere çarşaf çarşaf ortada raporlar varken bunlara acaba yaptırım uygulayacak devletin kim olduğu sorusunu kim soruyor?" dedi.

Sayıları 10 bin, ücretleri görev ve bölgeye göre değişiyor

Üyelerinin yaş aralıkları 35 ila 50 olan Wagner'in çalışma sistemleri ise lidere bağlı Karargah, Özel Operasyonlar ve İdari İşler olarak 3 birimden oluşuyor.

Toplam sayılarının 10 bine ulaştığı tahmin edilirken, ücretleri ise görev ve bölgesine değişiyor. Bir asker en az 5 bin dolar kazanıyor.

"Rusçaya yakın olan grupların üzerinden giderek bölgedeki etkinliği artırmaya çalıştı"

Özgür Tör, "Özellikle burada Rusya, Rusça konuşanların veya Rusçaya yakın olan grupların üzerinden giderek bölgedeki etkinliği artırmaya çalıştı. İşte bunu nasıl yapacaktı? Fiziki güçle yaptığı zaman Rusya insan hakları açısından veya değişik temel değerler açısından sıkıntıya düşebilecekti. Bunun için bir vekalet savaşı şeklinde hibrit harekatın yöntemlerine uygun olacak şekilde bu tip gruplara kaydırdı" açıklamasın yaptı.

Rusya'nın paralı askerleri olduğu iddia edilen Wagner Grubu'nun geleceği nasıl şekillenecek? Tasfiye mi edilecekler, yoksa başka bir ülkede mi ortaya çıkacaklar?

Wagner'in akıbetini önümüzdeki süreçteki gelişmeler belirleyecek.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş

