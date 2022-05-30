Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te otomobil bisiklete çarptı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.
Bilecik'te Odun Deposu mevkisinden Bursa'ya giden İbrahim U. yönetimindeki 16 AJ 932 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sabri V'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Sabri V, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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