Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı E., akrabası olduğu öğrenilen Abdullah D.'nin eşi Türkan D.'nin çalıştığı başka bir tavuk çiftliğine geldi.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Hakkı E.'nin başına kürekle vurarak ağır yaraladığı öne sürülen Türkan D., çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Hakkı E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.