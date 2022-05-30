Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
TPOA Mardin ve Şırnak'ta petrol arayacak
[Fotoğraf: İHA]
TPOA Genel Müdürlüğüne, Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazetede yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
Etiketler: Petrol Arama Mardin Şırnak
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