Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bisikletseverlerle bir araya gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, bir süre sohbet etti.

Bankalar Caddesi'nde Dinçer'in startıyla başlayan festivalde bisikletçiler Kılıçarslan Parkı'na kadar 5 kilometre pedal çevirdi.

Dinçer, burada yaptığı konuşmada, Aksaray'ın güzelleşmesi ve çehresinin değişmesi için göreve geldikleri günden bu yana yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentin "Yeşil Aksaray" hüviyetine kavuşması noktasında bisiklet yolları ve istasyonları kurduklarını belirten Dinçer, şunları söyledi:

"11 bisiklet istasyonu ve 120 bisikletimiz hemşehrilerimize hizmet veriyor. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla festivalimizi yapıyoruz. Kentimizde hem yeşil çevrenin desteklenmesi hem de çevresel ulaşım aracı olan bisikletin daha fazla kullanılması adına çalışmalar yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz andan bu yana halkımızın bisiklet kullanımı noktasında önemli değişimler oldu. Yapımını tamamladığımız 32 kilometrelik bisiklet yolunun, sayısını da miktarını da daha üst rakamlara çıkartacağız. Aksaray'da bisikleti olağan bir ulaşım aracı olarak kullandırtmak istiyoruz."

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde, 5 kişiye bisiklet hediye edildi.