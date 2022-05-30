Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti.
Mayıs ayının son günlerinde Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları arttı. 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle, dışarı çıkanlar, kendilerini güneşten korumak için gölgelik alanlara akın etti.
Kentin simgesi Balıklıgöl'e gelen turistler, sıcaktan dolayı zor anlar yaşadı.
Birçok kişi ise hafta sonu sıcak nedeniyle serinlemek için Fırat Nehri ve Atatürk Barajı kıyısında vakit geçirdi.
Etiketler: Şanlıurfa Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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