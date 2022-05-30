Mayıs ayının son günlerinde Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları arttı. 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle, dışarı çıkanlar, kendilerini güneşten korumak için gölgelik alanlara akın etti.

Kentin simgesi Balıklıgöl'e gelen turistler, sıcaktan dolayı zor anlar yaşadı.

Birçok kişi ise hafta sonu sıcak nedeniyle serinlemek için Fırat Nehri ve Atatürk Barajı kıyısında vakit geçirdi.