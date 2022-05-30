Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezine gelen yüzlerce çocuk, çeşitli oyunlar oynadı.

Çuval yarışı, halat çekme, can, mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar da oynayan çocuklar, şişme oyun parklarında doyasıya eğlendi.

Çocuklara Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti.

Zolan, COVID-19 nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremedikleri şenliği tekrar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli olduğunu anlatan Zolan, "Onları çok seviyoruz. Çocuklarımızdan pozitif enerji almak çok farklı bir şey. İnşallah gelecekleri daha da güzel olacak." ifadelerini kullandı.