Hakkari'de 12. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Nurgül Abi, antrenörü Recep Çelik'in yönlendirmesiyle geçen yıl güreşle ilgilenmeye başladı. Abi, katıldığı organizasyonlarda başarılı dereceler elde etti.

Yozgat'ta 3-6 Mart'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma girme başarısı gösteren Abi, 14-22 Mayıs'ta Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda 43 kiloda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu katılacağı ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha iyi dereceler elde etmek için şimdiden çalışmalara başladı.

"Hedefim dünya birinciliği"

Milli güreşçi Abi, daha önce güreşe ilgisinin olmadığını, antrenörlerinin yönlendirmesiyle 7 ay önce spora başladığını söyledi.

Antrenörü Çelik'in destekleri sayesinde kısa sürede milli takıma girmeyi başardığını anlatan Abi, şunları söyledi:

"Fransa'daki şampiyonaya katılacağımı söylediler. Pek hazır değildim, derece elde etmeyi beklemiyordum. Oradaki ortam, atmosfer ve başarılar beni etkiledi. Başaracağıma inanarak müsabakalara çıktım ve dünya üçüncüsü oldum. İlk hedefim milli takıma girmekti. Benim için büyük bir başarı oldu. Bundan sonraki hedefim dünya birinciliği. Daha sıkı antrenmanlarla onu da elde edeceğim. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. 60'a yakın minik sporcularımız var. Onlara örnek olduğum için çok sevinçliyim. Onlar da bizi görünce antrenmanlara daha çok ilgi gösteriyorlar. Ailem ve çevrem de elde ettiğim başarıyla gurur duydu."