Edirne'de Sultaniçe sahilinde balıkçılar İsmail Çakıcı ve Halil İbrahim Çakmak, akşamdan denize attıkları ağ ile 5 kiloluk ıstakoz yakaladı.

Çakmak, yıllardır balıkçılık yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir ıstakoz yakaladığını söyledi.

Çakıcı ise ıstakozu İstanbul'daki restorana kilogramını bin liradan sattıklarını kaydetti.