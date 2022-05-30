Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 5 kiloluk ıstakoz yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların ağına 5 kilogramlık ıstakoz takıldı.
Edirne'de Sultaniçe sahilinde balıkçılar İsmail Çakıcı ve Halil İbrahim Çakmak, akşamdan denize attıkları ağ ile 5 kiloluk ıstakoz yakaladı.
Çakmak, yıllardır balıkçılık yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir ıstakoz yakaladığını söyledi.
Çakıcı ise ıstakozu İstanbul'daki restorana kilogramını bin liradan sattıklarını kaydetti.
Etiketler: Edirne Balıkçılık
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