Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, İzmir ve Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 10 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği, 7 cep telefonu, 4 bıçak ve 2 pasaport ele geçirdi.
Şüphelilerden 6’sı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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