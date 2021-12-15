Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Eskişehir'de otomobil, yol kenarında bekleyenlere çarptı 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de otomobilin, yol kenarında arızalanan temizlik aracının yanında bekleyenlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
ESKİŞEHİR (AA) -
Alınan bilgiye göre, Sercan Kundak idaresindeki Odunpazarı Belediyesine ait temizlik aracı, Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde arızalandı. Bunun üzerine Atilla Kütük'ün kullandığı 26 AEN 513 plakalı çekici, arızalanan aracın yanına geldi.
Adıgüzel Dinçer yönetimindeki 26 T 0144 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen Sercan Kundak ile Atilla Kütük'e çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, polis ekiplerinin haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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