Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Simav ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) dernek yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, evlerde arama yapılırken, aralarında görevde olan öğretmen ve esnaftan oluşan biri kadın 8 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kütahya FETÖ Terör Örgütü
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