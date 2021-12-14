Rize Ticaret Borsası (RTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, bazı satış noktalarında kuru çay satışlarının sınırlandırılması ile ilgili, bazı stokçuluk yapan zincir marketlerin, ellerinde bu kadar çay varken halkın çay satın almasına sınır koymasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini devam ettirdiğini belirtti.

Salgın sürecinde ülkeler üretimi azaltırken istihdamın küçüldüğünü ve finansal kaynakların daha çok sağlık sektörüne aktarıldığını aktaran Erdoğan, "Tüm bunların sonucunda dünyada yüksek enflasyon ortaya çıkmıştır. Tüm dünyanın yaşadığı bu yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde uyguladığı yeni ekonomik model kapsamında faizlerin düşürülmesi sonucu oluşan kurlardaki artıştan dolayı stokçuluk yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye genelinde bazı zincir marketlerin fiyatı hızla yükselen ürünleri sınırlı sayıda satmaya başladığını savunarak, şunları kaydetti:

"Gizli stokçuluk yapan bu marketler, yağ, süt, un, şeker, çay gibi temel gıda ürünlerinin satışlarını sınırlandırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz.' sözlerinin yanındayız. Türkiye'nin çay üreticileri olarak 2021 yılında ürettiğimiz çay, 15 ay rahatlıkla ülkemizin tüketim ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Yeterli ve emniyet-stok üretim kesinlikle yapılmıştır. Bazı stokçuluk yapan zincir marketlerin, elimizde bu kadar çay varken halkımızın çay satın almasına sınır koyması kesinlikle kabul edilemez. Bunu yapanlar haindir. Ülkemizin bu zor durumunda devletimizin yanında olduğumuzu ve çayda stokçulara karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."