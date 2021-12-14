Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 23:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mermer yüklü kamyonun altında kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Isparta’da mermer yüklü kamyonun altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bir mermer ocağı firmasında çalışan Ümit Erdoğan, mermer bloğu yüklü kamyonun kontrolden çıkması sonucu aracın altında kaldı.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Erdoğan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Ambulans Isparta Polis Trafik Kazası
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