Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bir mermer ocağı firmasında çalışan Ümit Erdoğan, mermer bloğu yüklü kamyonun kontrolden çıkması sonucu aracın altında kaldı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Erdoğan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.