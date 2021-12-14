Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazdan zehirlenen anne ve oğul hayatını kaybetti
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.
Akkese köyünde yaşayan 90 yaşındaki Havva Yavuz ile 60 yaşındakş oğlu Mahmut Bülent Yavuz'u evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin incelemesinde karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen anne ve oğlunun hayatını kaybettikleri tespit edildi.
Etiketler: Trabzon
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