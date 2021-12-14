İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak 13 ilçe jandarma komutanlığındaki görevli personel ile güvenlik koruyucularına yönelik düzenlenen eğitimde, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, afet ve acil durum çantası hazırlama ve deprem sonrası ilk 6 saat yapılması gerekenler anlatıldı.

Tahliye, afet toplanma alanları, deprem sigortası, AFAD ACİL MOBİL uygulamasının tanıtımı, AFAD gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılması, afet farkındalık çadırının kurulum teknikleri ile toplama pratikleri hakkında bilgi verildi.

Eğitime 800 güvenlik korucusu ve 13 ilçe jandarma komutanlığına bağlı erbaş ve erler katıldı.