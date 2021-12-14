Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da aracında uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde aracında uyuşturucu hap bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine A.H'nin aracını Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.
Şüphelinin aracında yapılan aramada, 260 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu
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