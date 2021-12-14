Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
[Fotoğraf:AA]
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
ERZİNCAN (AA) -
Evinde dün alkol içen 72 yaşındaki H.B, bir müddet sonra rahatsızlanınca yakınları durumu 112'ye haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri rahatsızlanan H.B'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanedeki doktorların yaptığı ilk değerlendirmede hastanın metil alkolden zehirlenmiş olabileceği belirtildi.
H.B, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastanede K.B, ve Y.A'nın da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Erzincan
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