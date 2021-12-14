Kahramanmaraş'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastanede K.B, ve Y.A'nın da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

H.B, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki doktorların yaptığı ilk değerlendirmede hastanın metil alkolden zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Eve gelen sağlık ekipleri rahatsızlanan H.B'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Evinde dün alkol içen 72 yaşındaki H.B, bir müddet sonra rahatsızlanınca yakınları durumu 112'ye haber verdi.

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