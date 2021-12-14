TIR'ın yolu kapatmasıyla yoğun trafik oluştu.

Kaza saat 20.00 sıralarında Kartal TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde meydana geldi. Arslan Şahin'in kullandığı 34 BKP 48 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Aynı yönde ilerleyen Mehmet Yılmaz yönetimindeki 34 LAE 544 plakalı minibüs ise kaza yapan TIR'a çarptı. Kazada TIR'ın yolu tamamen kapatması nedeniyle Kartal istikametinde yoğun trafik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen bölge trafik ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yoğun çaba harcadı. TIR'ı yoldan kaldırmak için bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç sevk edildi. Çalışmalar sürerken trafik akışı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde emniyet şeridinden sağlandı. Kaza yapan TIR'ı kaldırmak için çalışmalar sürüyor.