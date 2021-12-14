Y.D, Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi girişinde karşılaştığı kayınbiraderi Eyüp T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.D, kayınbiraderi Eyüp T'yi silahla vurarak yaraladı. Y.D, olay yerinden kaçtı, bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bacakları ve kolundan yaralanan Eyüp T, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Y.D. yakalanarak gözaltına alındı.