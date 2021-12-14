Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yorgancı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mehmet Ali Tüz'e ait Gündoğdu Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerindeki yorgan, pamuk, sünger ve halıların tutuşması üzerine alevler büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
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