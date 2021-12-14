Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Orhangazi Mahallesi Yarış Sokak'taki evinde yaşayan Eyüp Akkaya'dan (49) haber alamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi.
Akkaya'nın ikamet ettiği eve gelen polis ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri çilingir vasıtasıyla eve girdi.
Sağlık ekipleri, odada hareketsiz yatan Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akkaya'nın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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