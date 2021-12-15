Konya’nın Seydişehir ilçesinde tırın çarptığı otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya karayolunun 14. kilometresi Madenli Mahallesi yol ayrımı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ömer G. idaresindeki 42 EAH 57 plakalı Mercedes marka geri dönüşüm atığı yüklü tır, yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle duran İlhan Muştu idaresindeki 42 ADM 006 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

Kazada çekici ile bariyer arasında sürüklenen otomobil ezilerek hurdaya dönerken, araç içerisindeki İlhan Muştu hayatını kaybetti. Tır ise bariyerleri devirerek yaklaşık beş metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi.

Kazayı yaralı olarak atlatan tır sürücüsü Ömer G. ise ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muştu’nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

