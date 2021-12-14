Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün dernek yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ilçesinde ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, evlerde arama yapılırken, aralarında görevde olan öğretmen ve esnaftan oluşan biri kadın 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.