Yukarı Danişment Mahallesi'nde devriye görevine çıkan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda karaca yavrusu buldu.

Kaçamayacak kadar yorgun ve bitkin olduğu gözlenen yavrunun çevrede annesi veya sürüsünün olmamasından hareketle terk edildiği değerlendirilerek, yaban hayvanlarının saldırısından korunması amacıyla muhafazaya alındı.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince muayene edilen karaca, büyümesini müteakip doğal yaşam alanına salınması amacıyla bünyesinde bakım ve hayvan sağlığı merkezi bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.