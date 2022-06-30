Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat merkez ile Yerköy, Yenifakılı, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde hububata zarar veren süne zararlısına karşı ilaçlama kararı alındığını belirtti.

Yozgat'ın hububatta önemli üretim merkezlerinden olduğunu anımsatan Özkaya, şunları kaydetti:

"Gıdanın bu kadar önemli olduğu zamanlarda dekarda maksimum ürün almak birinci hedeflerimizdendir. Bu bağlamda hububatın önemli zararlılarından süne-kımıl ile ilgili bir aydır 20 ekip, 73 teknik, 13 idari personellerimizle 1 milyon 500 bin dekar alanda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ilaçlama kararı alınan yerlerde üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. İlaçlama kararı alınan bölgelerde bir saniye bile gecikmeden ilaçlama yapılması gerekiyor. Hesabımıza göre dekar başına 150 lira ilaçlama maliyeti ile üreticilerimiz 1000 lira gelir elde edecektir."