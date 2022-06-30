Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanağın ardından yaşanan su taşkını, 2 alabalık üretim çiftliğinde hasara neden oldu.

Taşkesti beldesinde 4 gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından Şimşirli Deresi'nin taşması sonucu Karaçomak ve Tekirler köyü arasındaki, Metin ve Yusuf Sarıhan'a ait alabalık üretim çiftliklerini su bastı.

İşletmelerde aralarında yavruların da bulunduğu 410 bin alabalık sel sularına karıştı, Karaçomak ve Gölcük köyündeki bazı ekili alanlar da zarar gördü.

Yusuf Sarıhan, AA muhabirine, afet nedeniyle büyük zararlarının olduğunu belirterek, "2009'da da gördük böyle bir afet. Çalışmalarımıza ondan sonra devam ettik. Kaymakamımızın hemen gelmesi bizi duygulandırdı." dedi.

İşletmelerinde yaklaşık 55 bin porsiyonluk alabalık, 300 bin yavru ve 55 bin anlaşması yapılmış satışa hazır alabalık olduğunu anlatan Sarıhan, "Hepsi gitti, şurada 5 bin balık ya var ya yok" ifadesini kullandı.