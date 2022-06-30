Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Balıkesir Y.D. yönetimindeki 16 ECY 81 plakalı otomobil, Bandırma-Yeşilçomlu Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Kazada yaralanan sürücü Y.D. ve otomobildeki 3 kişi, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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