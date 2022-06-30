Balıkesir Y.D. yönetimindeki 16 ECY 81 plakalı otomobil, Bandırma-Yeşilçomlu Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Y.D. ve otomobildeki 3 kişi, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.