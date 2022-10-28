Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "suç delillerini yok etme, gizleme veya yok etme, kasten yaralama" suçlarından birinin 17 yıl, diğerinin 10 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 2 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan G.Ç. ile S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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