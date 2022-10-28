Vakalara müdahale etme yönünden tam donanımlı olan motosiklet ambulansta, tansiyon aleti, stetoskop, glukometre cihazı ve entübasyon tüpleri gibi ilkyardım malzemeleri bulunuyor.

112 Acil Servis istasyonuna gelen vaka ihbarı üzerine, motosiklet ambulans hastaya ilk müdahalenin yapılması için yola çıkıyor ve kısa sürede konuma ulaşarak hastaya ilk müdahale yapılıyor.

İki sağlık görevlisinin bulunduğu motosiklet ambulans, özellikle trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, ambulansların giremeyeceği dar sokaklar, park ve engebeli arazilerde "hayat kurtaran" kullanım kolaylığı sunuyor.

Tüm tıbbi malzemeler bulunuyor

Amasya İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, ilk müdahaleyi yapan motosikletli ekiplerin, hastanın, mümkün olan en yakın bölgede hazır tutulan ambulansa götürülmesini sağladığını söyledi.

Neredeyse tüm tıbbi malzemelerin motosiklet ambulanslarda da bulunduğunu anlatan Koç, "İlimizde motosiklet ambulansımız yoktu. Acil sağlık hizmetleri noktasında gerçekten ülkemizin geldiği noktayı düşünürsek, havada, karada, denizde her yerde varız. Amasya'da sokaklar dar, dönem dönem trafik yoğunluğu oluyor. Turizm sezonunun aktif olduğu dönemlerde çok hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmemiz gerekiyor. Bunun için bizim açımızdan böyle bir motosiklet ambulansın ilimize kazandırılmış olması büyük bir avantaj" dedi.