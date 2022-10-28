Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Muharrem Coşkuner, Kent Meydanı Projesi kapsamında kan alma biriminin de içinde bulunduğu binanın yıkılmasıyla 5 aydır mobil kan toplama araçlarıyla kan bağışı kabulü yaptıklarını söyledi.

Sinop Üniversitesi öğrencilerinin kendileri ile gönüllü olarak çalıştığını, vatandaşlarla görüşüp kan bağışçısı bulduklarını anlatan Coşkuner, "Dolayısıyla Sinop Üniversitesinin açılmasıyla kan bağışı sayısında da ciddi artış yaşandı. Seyyar halde olmamız nedeniyle bazı zorluklar yaşıyoruz. En kısa sürede yapılması planlanan yeni yerimize geçmeyi bekliyoruz. Bu arada vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunması için mobil aracımıza davet ediyoruz" dedi.

Coşkuner, günde 30 ünitenin üzerinde kan bağışı alındığını, bunun Sinop için yeterli olduğunu vurguladı.