Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde faaliyetlerde bulundukları ve Çorum'da ikamet ettikleri belirlenen zanlılar takibe alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takibin ardından zanlılara ait adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Çorum DEAŞ Terör Örgütü
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