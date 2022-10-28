Birecik e-Sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen İ.S, İ.Ç ve A.S'nin hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üzerinde arama yaptı. Aramada, 3 kişinin üzerinde kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de sınav salonuna giren M.K. ve A.Ç'nin belgelerinde farklılık olduğunu tespit ederek durumu polise bildirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.