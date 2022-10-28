Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da ehliyet sınavı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle ve resmi belgede sahtecilik yaparak başkalarının yerine girmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Birecik e-Sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen İ.S, İ.Ç ve A.S'nin hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üzerinde arama yaptı. Aramada, 3 kişinin üzerinde kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de sınav salonuna giren M.K. ve A.Ç'nin belgelerinde farklılık olduğunu tespit ederek durumu polise bildirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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