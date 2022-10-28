Yıl başında Derbent Baraj Gölü'ne bırakılan alabalık yavruları, ekim ayı sonu ile kasım ayı başından itibaren su sıcaklığının da uygun hale gelmesiyle denizde bulunan su ürünleri yetiştiriciliği kafeslerine aktarılıyor.

Derbent Baraj Gölü'nde 10 ayda ortalama bir kilograma ulaşan alabalıklar, canlı olarak kafeslere alınıyor. Alabalıklar, Karadeniz'deki kafeslerde de bir süre bakıldıktan sonra "Türk somonu" olarak Türkiye geneli ve dünyada tüketicilere sunuluyor.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde su ürünleri mühendisi olarak görev yapan Yusuf Eyice, Derbent Baraj Gölü'nde 14 su ürünleri yetiştiriciliği tesisi bulunduğunu söyledi.

Tesislerin yıllık üretim kapasitesinin 6 bin 650 ton olduğunu vurgulayan Eyice, "Bu tesislere 2021 yılında yaklaşık 4 milyon lira su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi yaptık. Bu tesislerde ekim ayı itibarıyla yavru olarak bırakılan alabalıkların ağırlığı 800 gram ile 1,5 kilogram arasında değişmektedir" dedi.