Fatsa ilçesinde yaklaşık 200 kadının çalıştığı fabrika, mavi suların derinliklerinden çıkarılan deniz salyangozlarını işlemek için satın alıyor.

Teknelerden araçlara yüklenerek fabrikaya getirilen deniz salyangozları, burada hünerli ellerde titizlikle yıkanıp temizleniyor. Paketlenen ürünler, başta Japonya olmak üzere Güney Kore, Çin, Hong Kong ve Tayvan'a ihraç ediliyor.

İşletme sahibi Murat Türkyılma, deniz salyangozu avcılığının balıkçılar için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

7 bin ton salyangoz avlanıyor

Türkyılmaz, Ordu açıklarında sezonda yaklaşık 7 bin ton salyangoz avlandığını anlatarak, "Arkadaşlarımız balıkçılar tarafından avlanan salyangozları limanlardan alarak fabrikaya getiriyor. Biz de ilk olarak salyangozları haşlıyoruz" dedi.

Türkyılmaz, deniz salyangozunu özellikle Japonların çok sevdiğini, en fazla ihracatı da bu ülkeye gerçekleştiklerini vurgulayan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Yıllık yaklaşık 7 bin ton kabuklu deniz salyangozunu toplayıp fabrikamızda işleme alıyoruz. Bu ürünün yaklaşık 700 ton etini ise ihraç ediyoruz. Bu sayede ülkemize çok ciddi ekonomik kazanç sağlamış oluyoruz."